Helge Sander: Smidig sagsbehandling skal afklare Formel 1

Initiativtager til Formel 1 i København efterlyser smidig sagsbehandling for at afklare værtskab i 2020.

Det kan tage flere år, før Københavns Kommune kan være klar til at sige ja til at blive vært for motorsportens fornemste klasse, Formel 1.

Det konkluderer et notat fra teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune ifølge dagbladet Politiken.

På den baggrund kalder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) det "helt urealistisk" med et løb i København allerede i 2020.

Meldingen kommer bag på tidligere minister Helge Sander, der sammen med Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensen arbejder på at trække motorløbet til hovedstaden i netop 2020.

- Det må kunne gøres mere smidigt, siger Helge Sander til Ritzau.

- Jeg har selv siddet som borgmester og kender udmærket de her procedurer.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor det kan tage så lang tid, siger han.

Notatet konkluderer, at der før en egentlig politisk behandling i teknik- og miljøudvalget skal ske en vurdering af de økonomiske, infrastrukturelle og lovgivningsmæssige konsekvenser af et Formel 1-løb.

Det kan tage mellem et halvt og et helt år.

Hvis arrangementet derefter godkendes, skal en indstilling tre måneder i høring.

Dernæst anslår forvaltningen, at forhandlingerne mellem kommunen og løbsarrangøren om de endelige vilkår kan vare op til et år.

Hvis den tidsramme står til troende, er det tvivlsomt, at løbet kan afvikles i København i 2020.

Men tingene behøver slet ikke tage så lang tid, mener Helge Sander.

- Vi har altså arbejdet med det her i fire år. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvad der skal tage så lang tid at forhandle.

- Man kan få en finanslov på plads på få uger. Så skulle man nok også kunne forhandle den her sag igennem, hvis man vil have det, siger Helge Sander.

I en skriftlig kommentar til Politiken siger overborgmester Frank Jensen (S), at han er uenig med teknik- og miljøborgmesteren i, "at det nødvendigvis skal tage så lang tid".

Den melding glæder Helge Sander.

- Han vil gøre alt for en smidig sagsbehandling, og det er jeg helt enig med ham i, siger Helge Sander.

Forhandlingerne med Formel 1-organisationen og investorerne forløber ifølge Helge Sander planmæssigt.

Regeringen har meddelt, at den støtter arrangementet, og nu afventer man hovedstadens stillingtagen, siger Helge Sander.

- Vi er klar til at komme i gang. Bolden ligger nu hos Frank Jensen, siger han.

