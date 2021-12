- Stemningen er ikke god her, skriver Helle Thorning-Schmidt, efter hun er blevet testet positiv for covid-19.

Helle Thorning er testet positiv for covid-19 op til jul

Den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt er blevet testet positiv for covid-19.

Det skriver hun i et opslag på det sociale medie Instagram.

Thorning-Schmidt blev testet positiv, lige før hun skulle videre til DR-programmet "Aftenshowet".

Hun skulle have deltaget i programmet med Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen. Han sendte hende videre for at få lavet en PCR-test.

- Stemningen er ikke god her, skriver hun.

Den tidligere statsminister tilføjer, at hun havde glædet sig til at holde jul i Danmark for hele familien.

I en kommentar til opslaget skriver tidligere politisk ordfører for Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen, at hun også er blevet testet positiv.

- God bedring! Herhjemme er vi også positive, skriver hun.

Helle Thorning-Schmidt var statsminister fra 2011 til 2015. Sidste år fik hun plads som medformand sammen med tre andre i Facebooks uafhængige tilsynsråd, der skal vurdere indhold på det sociale medie.

Hun er også forfatter til en bog om feminisme, køn, ligestilling og metoo med titlen "Blondinens betragtninger". Bogen udkom i oktober.

Johanne Schmidt-Nielsen var politisk ordfører fra 2009 til 2016. I dag er hun generalsekretær for Red Barnet.

/ritzau/