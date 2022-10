Helle Thorning: Melding om bred regering er meget bindende

Statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt noget meget bindende, da hun ved valgudskrivelsen meldte ud, at hun gik til valg på en bred regering.

Sådan lyder vurderingen fra den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Det siger hun i Berlingskes podcast "Østergaards Salon".

- Når man i starten af en valgkamp melder ud, at man foretrækker det brede, så er det meget bindende, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen åbnede hen over sommeren for, at hun kunne stå i spidsen for en bred regering.

Men dengang lød det stadig, at Socialdemokratiet gik til valg på at fortsætte den nuværende regering.

Det ændrede sig ved valgudskrivelsen. Her lød det, at partiet nu gik til valg på en regering over midten.

- Vi vil have en bred regering med partier på begge sider af den politiske midte, sagde statsministeren, da hun udskrev valg på Marienborg.

Det har partierne i blå blok klart afvist, at de vil være med til.

Men ifølge Helle Thorning-Schmidt binder meldingen - også hvis der efter valget er rødt flertal uden eksempelvis Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne.

Det mener hun også, at man har tænkt nøje over i regeringen, siger hun til Berlingske.

Men hun mener, at Mette Frederiksen stadig vil foretrække et rent rødt flertal. Det giver ifølge Helle Thorning-Schmidt lidt mere at arbejde og forhandle med, når en regering skal forhandles på plads efter valget.

Helle Thorning-Schmidt mener ifølge Berlingske, at det ville være naturligt for Socialdemokratiet at samarbejde med Moderaterne, hvis man skal lave en regering hen over midten.

Men hvorvidt de to partier ligefrem sidder i regeringskontorerne sammen efter valget, er den tidligere statsminister ikke sikker på.

Men hun mener sagtens, at de to partier kan samarbejde efter et valg.

/ritzau/