Helle Thorning-Schmidt udgiver bog om køn og ligestilling

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt udgiver en bog om køn, feminisme og metoo med titlen "Blondinens betragtninger".

Det oplyser Forlaget B28 i en pressemeddelelse.

I bogen vil Helle Thorning-Schmidt for første gang dele sine egne oplevelser og tanker om køn og ligestilling, fremgår det.

Ifølge oplægget til bogen vil hun ikke pege fingre, men derimod give sit bud på, hvordan der kan blive frihed til alle, og hvordan mænd og kvinder kan komme videre sammen.

- Når jeg hører folk sige, at vi da har ligestilling i Danmark, og at der ikke er mere at tale om, får jeg altid lyst til at spørge: Hvilken dag eller bare sådan cirka i hvilket år var det, at vi kom i mål, siger Helle Thorning-Schmidt i pressemeddelelsen.

Helle Thorning-Schmidt var formand for Socialdemokratiet fra 2005 til 2015.

Hun var statsminister i Danmark fra 2011 til 2015, men forlod dansk politik året efter, i forlængelse af at Socialdemokratiet tabte regeringsmagten.

Efterfølgende var hun frem til 2019 direktør for International Red Barnet. I dag sidder hun i flere bestyrelser - herunder vindmølleproducenten Vestas.

Desuden er Helle Thorning-Schmidt medformand for Facebooks tilsynsråd, der blandt andet tager stilling til sager, hvor Facebook har slettet kontroversielt indhold.

Bogen udkommer 4. oktober.

/ritzau/