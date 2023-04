Henrik Dahl bliver LA's spidskandidat ved EP-valget

Folketingsmedlem Henrik Dahl (LA) indstilles som Liberal Alliances spidskandidat frem mod valget til Europa-Parlamentet i 2024.

- Jeg vil gerne være spidskandidat for Liberal Alliance, fordi jeg efterhånden har opbygget en stor og bred politisk erfaring. Herunder en udenrigspolitisk erfaring, siger Henrik Dahl.

- Når valget skal afholdes, har jeg siddet på Christiansborg i ni år, så jeg ved, hvordan man bevæger sig rundt i et parlament.

Henrik Dahl er lige nu udenrigsordfører for Liberal Alliance. Samme post havde han fra 2016 til 2019. Dahl har siddet i Folketinget siden 2015.

Han skal formelt vælges på et opstillingsmøde i partiet inden sommerferien.

- Det var europapolitik, der oprindeligt gjorde mig interesseret i politik, og jeg har arbejdet med det i mange år.

- Så jeg synes, at det ligger helt naturligt i forlængelse af, at jeg nu har været på Christiansborg i mange år.

Liberal Alliance har tre gange tidligere forsøgt at komme ind i Bruxelles, men det er endnu ikke lykkedes.

I 2019 forsøgte de sig med den tidligere minister Mette Bock. Her fik de 2,2 procent af stemmerne. Færrest af alle partier.

- Ved sidste EP-valg lignede valgresultatet meget folketingsresultatet det samme år.

- Derfor går vi ind i det med en forhåbning om, at der er en realistisk mulighed for, at vi kan komme ind denne gang, hvis mønsteret er det samme, siger Henrik Dahl.

Ved folketingsvalget i 2022 fik Liberal Alliance deres bedste valgresultat nogensinde. Partiet fik 7,9 procent af stemmerne.

Partiets politiske leder, Alex Vanopslagh, tror på, at Henrik Dahl er manden, der kan få partiet repræsenteret i Bruxelles for første gang.

- Han er en dygtig politiker, der har en stor viden og interesse i international politik. Og så er han en værdikriger. Han er en, der tør mene noget, siger Vanopslagh.

Partilederen mener, at det er en vigtig tid for EU.

Han fremhæver, at der er er krig på europæisk jord samtidig med, at der er flere store udfordringer som den grønne omstilling og et pres på Europas ydre grænser.

- Det er en spændende tid, og der mener vi, at Henrik Dahl er et godt bud på en klog og liberal kandidat, siger den politiske leder.

