Henrik Dahl er officielt valgt som LA-spidskandidat til EU-valg

Henrik Dahl blev lørdag eftermiddag officielt valgt som Liberal Alliances spidskandidat til europaparlamentsvalget i juni 2024.

Det mangeårige folketingsmedlem blev valgt uden modkandidater i forbindelse med et hovedbestyrelsesmøde. Det oplyser partiet til Ritzau.

Det har i et par måneder været så godt som sikkert, at Henrik Dahl ville blive spidskandidaten. Allerede i april blev han indstillet som spidskandidat, men han kunne først formelt vælges lørdag på et opstillingsmøde.

Henrik Dahl fortæller, at han i "lang tid" har haft lyst til at stille op til europaparlamentsvalg.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg tilbød også mit kandidatur i 2019.

- EU er en enorm vigtig arena at være på, og i valgperioden fra 2024 til 2029 skal der ske utrolig meget i Europa, hvor der kommer diskussioner om at udvide med nogle flere lande, og der kommer diskussionen om Kina, og hele forholdet til Rusland kommer op.

- Vi ser ind i en meget dynamisk periode, hvor EU kommer til at forandre sig rigtig meget. Der vil vi også være og præge det, siger Henrik Dahl.

Han fremhæver eksempelvis, at "det vigtige for os er, at det indre marked er omdrejningspunktet for EU".

Henrik Dahl er lige nu udenrigsordfører for Liberal Alliance. Samme post havde han fra 2016 til 2019. Dahl har siddet i Folketinget siden 2015.

Liberal Alliance har tre gange tidligere forsøgt at komme ind i Bruxelles, men det er endnu ikke lykkedes.

I 2019 forsøgte partiet sig med den tidligere minister Mette Bock. Her fik de 2,2 procent af stemmerne. Færrest af alle partier.

Artiklen fortsætter under annoncen

I dag lyder det fra Henrik Dahl, at Liberal Alliance "er optimister" i forhold til at få et mandat.

- Indtil for cirka et halvt år var det heller aldrig lykkedes at få 14 mandater, siger han med henvisning til partiets folketingsvalg i november.

Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, siger i pressemeddelelsen, at ”det er en vigtig tid for EU”.

- Mange af de udfordringer, vi står overfor såsom klimaforandringer, presset på Europas ydre grænser og krigen i Ukraine, kan kun løses gennem internationalt samarbejde.

- Her skal også Liberal Alliance bidrage til, at vi løfter vores del af ansvaret i EU, og jeg kan ikke forestille mig en bedre kandidat til den opgave end Henrik Dahl. Han er en dygtig politiker med stor erfaring indenfor international politik, siger Alex Vanopslagh.

Partiets andre kandidater til næste europaparlamentsvalg vælges først på den anden side af sommeren.

/ritzau/