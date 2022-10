Henrik Dahl: Vi bruger for meget tid på at diskutere ting, som vi ikke kan gøre noget ved

Henrik Dahl, du har egentlig en baggrund som blandt andet forsker, hvorfor besluttede dig for at gå ind i politik?

Jeg har sådan set altid interesseret mig for politik. Da jeg gik i 9. klasse, skulle man 14 dage i praktik, og der spurgte jeg, om man kunne komme i praktik i Folketinget. Det kunne man, så det var jeg. Desuden er det jo et folkestyre, vi har, og vi er alle en del af folket. Hvis man mener, at man har noget at bidrage med, bør man også stille sig til rådighed.