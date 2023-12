Henrik Dam skal lede møder i grøn trepart om CO2-afgift

Den såkaldte grønne trepart, der skal være en del af forhandlingerne om den omstridte CO2-afgift på landbruget, får en ekstern formand.

Det bliver tidligere minister og forhenværende Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), oplyser Økonomiministeriet i en pressemeddelelse.

- Hans rolle bliver at lede møderne i treparten, og han skal sikre fremdrift i arbejdet i treparten samt mediere drøftelserne mellem de forskellige parter i forummet, lyder det i pressemeddelelsen.

Henrik Dam Kristensen ser frem til at "finde de bedste løsninger på en grøn omstilling af landbruget".

- Vi har en stærk dansk tradition for at sætte os sammen og finde gode svar på svære spørgsmål, når der er behov for det. Det er ikke nogen nem opgave, men jeg håber og tror på, at det kan lykkes, siger han i meddelelsen.

Pressemeddelelsen indeholder også det kommissorium, som treparten skal arbejde efter.

Den grønne trepart blev annonceret af daværende økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i midten af oktober.

Med udgangspunkt i de kommende anbefalinger fra en ekspertgruppe om en CO2-afgift på landbruget skal den grønne trepart være en del af forhandlingerne om afgiften.

I juni 2024 skal treparten "konkludere", lyder det, mens første møde er i januar.

Det har tidligere mødt kritik fra en række partier i Folketinget, der ser det som endnu en udskydelse af CO2-afgiften på landbruget.

Den er forsinket, da ekspertgruppen, der skal komme med bud på en model for afgiften, har måtte udskyde sine anbefalinger flere gang.

Senest i november lød det, at ekspertgruppens rapport nu først afleveres til politikerne i februar 2024.

