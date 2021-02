Henrik Dam sygemeldt - Karen Ellemann vikarierer som formand

Folketingets formand er sygemeldt nogle uger frem på grund af en planlagt operation.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), er fra onsdag sygemeldt nogle uger frem grundet en planlagt operation.

Imens vil første næstformand Karen Ellemann (V) varetage hans formandsopgaver. Det oplyser Folketinget.

Hun havde sin første opgave som Folketingets formand onsdag morgen, hvor der var møde i Udvalget for Forretningsordenen.

Henrik Dam Kristensen har været formand for Folketinget siden folketingsvalget i 2019. Her valgte et flertal af Folketinget ham som formand.

Han er desuden tidligere landbrugs- og fiskeriminister, fødevareminister, socialminister, transportminister og beskæftigelsesminister. Fra 2004 til 2006 var han medlem af Europa-Parlamentet.

Karen Ellemann, der også er tidligere minister, er én af i alt fire næstformænd i Folketingets Præsidium. Hun er første næstformand, fordi Venstre er det største parti i Folketinget ud over formandens parti, Socialdemokratiet.

Præsidiet beskæftiger sig med de indre forhold i Folketinget. Det vil blandt andet sige at lede møderne i Folketingssalen og være repræsentanter for Folketinget.

Præsidiets medlemmer skiftes til at sidde i formandsstolen i Folketingssalen i de såkaldte stolevagter.

Pia Kjærsgaard (DF) er præsidiets anden næstformand, Rasmus Helveg Petersen (R) er tredje næstformand, mens Trine Torp (SF) er fjerde næstformand. Partierne udpeger selv deres næstformand.

/ritzau/