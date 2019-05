Henrik Sass: Kun S vil ændre på tilbagetrækning og pension

En tilbagetrækningsreform er nødvendig, efter at Løkke og DF torpederede efterlønnen, siger Sass 1. maj.

Det bliver kun med Socialdemokratiet ved roret, at der bliver ændret ved tilbagetrækning og pensionsalderen.

Det fortæller S-gruppeformand, Henrik Sass Larsen, til de folk, der i forsamlingshuset i Ejby på Midtsjælland er mødt frem for at fejre 1. maj, der er arbejdernes internationale kampdag.

- Hvis man synes, at tilbagetrækning er væsentlig, er man nødt til at stemme på Socialdemokratiet. Hvis vi ikke får stemmer nok, får vi heller ikke styrke til at ændre på tilbagetrækning, siger Henrik Sass Larsen.

- Det hjælper ikke noget at stemme i nærheden og omegnen af Socialdemokratiet. Kun ved at stemme på Socialdemokratiet får man ændret på tilbagetrækning og pensionsalderen.

Han mener, at en tilbagetrækningsreform er på sin plads, efter at andre på Christiansborg ifølge Sass Larsen har lavet ulykker. Han taler om den tilbagetrækningsreform om efterlønnen, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale aftalte i 2011.

- Lars Løkkes første regering og Dansk Folkeparti gik ind og torpederede efterlønnen, så den lå i ruiner. De Radikale jublede med og tilsluttede sig, siger han.

Henrik Sass Larsen mener, at historien viser, at Socialdemokratiet vil gå forrest i spørgsmålet om tilbagetrækning og pensionsalder.

Henrik Sass Larsen taler dog ikke så meget om, at Socialdemokratiet efter valget i 2011 accepterede forringelserne af efterlønnen, så Helle Thorning-Schmidt kunne blive statsminister med opbakning fra De Radikale.

Henrik Sass Larsen havde ellers op til valget udtalt, at "det bliver over hans lig", hvis efterlønnen forringes, og at han ville overveje at forlade politik, hvis det skete.

Sass Larsen valgte dog at blive i politik og blev senere minister i den SRSF-regering, der i sit regeringsgrundlag reelt overtog VK-regeringens økonomiske politik med sætningen:

- Udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand.

Op til det kommende folketingsvalg er pensionsdebatten igen blusset op. Det skete, efter at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i januar lancerede sit bud på tidligere pension.

Socialdemokratiet ønsker at give danskerne en "rettighed" til tidligere tilbagetrækning. Men det er uklart, hvem der konkret bliver omfattet af forslaget, og statsminister Lars Løkke Rasmussen kritiserer, at Socialdemokratiet ikke har afsat penge nok til tidlig tilbagetrækning for alle de vælgere, der tror, de er omfattet af forslaget.

På den baggrund har Løkke kaldt udspillet "det største bluff i dansk politik i flere generationer".

Siden har Lars Løkke Rasmussen dog selv luftet pensionstanker, som han heller ikke vil gøre konkrete før efter valget. Dermed har statsministeren også åbnet sig for kritik for at komme med uklare valgløfter.

Flere iagttagere spår, at pension bliver et centralt emne i den kommende valgkamp.

Afsættet til valgudskrivelsen kan blive en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale bedre mulighed for tilbage for nedslidte. Den aftale ventes at bliver præsenteret torsdag.

/ritzau/