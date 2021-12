Henriksen bekræfter kandidatur til DF-formandspost

Tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen mener, at Dansk Folkeparti skal turde gå forrest igen.

Martin Henriksen melder sig som kandidat til formandsposten i DF, og dermed er der foreløbig fire kandidater.

- Jeg kan bekræfte, at jeg stiller op som formand i Dansk Folkeparti til det ekstraordinære årsmøde d. 23 januar, skriver DF'eren i en tekstbesked.

Udover Henriksen stiller også næstformand Morten Messerschmidt, hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen og byrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen op.

- Jeg kan ikke understrege nok, at hvis ikke Dansk Folkeparti helt skal forsvinde, så skal vi igen til at være det parti, der tør at gå forrest og sige det, som ingen andre tør sige især i forhold til integrationsproblemerne, siger Henriksen.

Martin Henriksen, som sidder i byrådet i Stevns Kommune, mener, at der er problemer i partiets ledelse.

- Vi skal simpelthen ren ledelsesmæssigt være hurtigere og bedre til at skride ind overfor møgsager, og meget gerne inden at de når ud til pressen, siger Henriksen.

/ritzau/