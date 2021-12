Henriksen går efter formandspost i DF: Det bliver svært

Tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen mener, at Dansk Folkeparti skal turde gå forrest igen.

I mange uger har Martin Henriksen antydet det, og kommentatorer har behandlet det som et faktum:

Den tidligere udlændingeordfører i Dansk Folkeparti er kandidat til posten som formand. Det bekræfter han lørdag.

- Jeg har ventet så længe af hensyn til Inger Støjberg og den sag, der har været. For vi ved, at rigtig mange DF'ere gerne ville afvente, hvad der skete, og det kan jeg sagtens forstå, siger Henriksen.

Med Henriksen er der foreløbig fire kandidater til formandsvalget 23. januar. Fristen for at melde et kandidatur er 7. januar.

Morten Messerschmidt har trods en nylig byretsdom for EU-svig og dokumentfalsk foreløbig været nævnt som klar favorit til at overtage formandsjobbet fra afgående formand Kristian Thulesen-Dahl.

På grund af muligheden for at Messerschmidt i lighed med Støjberg kan blive erklæret uværdig til Folketinget, når landsretten næste år tager stilling til hans sag, stiller han op sammen med europaparlamentariker Peter Kofod.

- De har ført en meget effektiv kampagne, så det bliver helt sikkert svært, siger Henriksen.

- Men jeg tror på, at jeg har en chance, og jeg tror på, at jeg har nogle bud på, hvordan partiet kommer videre, siger han.

Partiet skal ifølge Martin Henriksen igen have tre-fire mærkesager, som folk kender, så de har en klar fornemmelse af, hvor partiet står.

Og så skal Dansk Folkeparti igen tage teten på det udlændingepolitiske område, hvis medlemmerne af partiet vælger Henriksen.

- Vi har accepteret, at andre er løbet med den udlændingepolitiske dagsorden, uden at vi har forsøgt at tilbageerobre den. Der er nogle fejl, som man skal rette op på.

Martin Henriksen har en anden tilgang til skattespørgsmål end Messerschmidt, som har givet udtryk for, at en højere topskattegrænse ikke er hellig for ham. Det har det ellers været for partiet.

- Det er ikke lige det, der står allerøverst på listen. Jeg synes, at DF skal være et parti, som også taler om skattelettelser. Men jeg ser så hellere, at man giver det til almindelige lønmodtagere, siger han.

Han understreger, dog at Dansk Folkeparti skal være et borgerligt parti.

ritzau/