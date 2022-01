Henriksen i formandstale: Det er sidste udkald for DF

Dansk Folkeparti er samlet i Herning for at vælge ny formand efter årelang nedtur og en uskøn valgkamp.

Dansk Folkeparti er i krise, og det er ifølge Martin Henriksen nu, at partimedlemmerne skal samle sig efter en uskøn valgkamp fyldt med personangreb og læk til pressen.

Det siger han i sin tale for at blive formand for Dansk Folkeparti, hvis medlemmer søndag er samlet i Herning for at vælge ny formand.

- Det er sidste udkald for det parti, der engang var et af de mest toneangivende i Danmark.

- Jeg havde aldrig troet, at vores parti skulle stå i den situation, hvor vi ikke kunne give magten videre på en god og ordentlig måde, siger Martin Henriksen.

Han siger i sin tale, at det er "partiskadelig virksomhed at sætte sit eget ego" før partiet med henvisning til sine kritikere.

Martin Henriksen frygter, at Dansk Folkeparti bliver en parentes i den politiske historie.

- Vi skal tilbage til dengang, hvor Dansk Folkeparti var det parti, der satte den værdig- og udlændingepolitiske dagsorden, og vi skal sørge for, at danskerne igen kan mærke os i den offentlige debat. Ellers dør vi.

- Partiet vil blive til en parentes i den nyere politiske danmarkshistorie. Det er en reel mulighed. Jeg mener, at jeg er partiets bedste bud på, at det ikke sker, siger Martin Henriksen.

Halvvejs gennem talen, hvor han blandt andet langede ud efter sine kritikere i partiet, var der i nogle sekunder problemer med mikrofonen.

- Er det Morten (Messerschmidt, red.) eller Pia (Kjærsgaard, red.) der styrer anlægget her eller hvad?, lød det med henvisning til hans kritikere og grin fra salen.

Han gjorde det i sin tale klart, at han er fortaler for topstyring, hvilket Dansk Folkeparti altid har brystet sig af.

- Hvis I vælger mig, vælger i topstyring, for så vil I give mig mandat til at lede partiet.

- Der vil blive strammet op, og ting vil få en større konsekvens, siger han i talen.

Foruden Martin Henriksen vil favoritten Morten Messerschmidt og outsideren Merete Dea Larsen gerne være formand.

