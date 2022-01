Henriksen ser ikke Kjærsgaard og Messerschmidt i DF-ledelsen

Formandskandidat i Dansk Folkeparti Martin Henriksen siger til TV 2, at den politiske næstformand, Morten Messerschmidt, og tidligere formand og partistifter, Pia Kjærsgaard, ikke vil blive en del af partiets ledelse, hvis han vinder.

Valget til ny formand skal ske 23. januar ved et ekstraordinært årsmøde.

- Når både Pia og Messerschmidt flere gange har kritiseret min person og min politiske kurs, så bliver det et pænt nej tak. Der skal sættes et nyt hold, siger Martin Henriksen til TV 2.

Han siger desuden, at den nuværende ledelse ikke har håndteret dårlige sager godt nok.

Henriksen oplyser til Ritzau, at han vil afvente med at sætte sit eget hold. Han tilføjer desuden, at det ifølge ham ikke give mening at sætte navne på, når medlemmerne i DF endnu ikke har valgt formand.

Udmeldingen kommer, efter at Pia Kjærsgaard i weekenden meldte sin støtte til Morten Messerschmidt som ny formand.

Messerschmidt sagde i den forbindelse, at Pia Kjærsgaard vil få en plads i partiets ledelse, hvis han bliver formand.

Dansk Folkeparti skal finde en ny formand efter, at Kristian Thulesen Dahl oven på et skuffende kommunalvalg meldte sin afgang.

Martin Henriksen har tidligere haft åbne kontroverser med både Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard.

Under partiets årsmøde i september sidste år holdt Martin Henriksen en tale, hvor han kritiserede partiets tone og udlændingelinje for at være for svag.

Det fik Pia Kjærsgaard til at vende tommelen nedad.

- Det lignede ikke, jeg var utilfreds. Jeg var meget utilfreds. Jeg synes, det var en dårlig tale, hvor han slet ikke kiggede på det organisatoriske, men skældte ud på hele ledelsen med Kristian Thulesen Dahl i spidsen, sagde hun dengang.

