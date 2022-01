Henriksen-støtte om fremtid i DF: Afventer formandsvalg

Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, afventer resultatet af formandsvalget og de første to uger efter resultatet, før han gør sin fremtid i partiet op.

Det siger han torsdag, efter at partiets integrationsordfører, Marie Krarup, onsdag til Jyllands-Posten åbnede for, at nogle i partiets folketingsgruppe kunne forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver formand.

- Det er svært at vurdere på nuværende tidspunkt, siger Bent Bøgsted om Marie Krarups vurdering.

- Man skal ikke udelukke noget, for som jeg opfatter det, er der ikke et flertal i folketingsgruppen, der støtter Morten Messerschmidts projekt.

Spørgsmål: Har du gjort op, hvad det betyder for din fremtid, hvis Messerschmidt bliver formand?

- Det kommer jeg til at vurdere efter valget den 23., hvordan situationen ser ud.

Dansk Folkeparti skal 23. januar vælge en afløser for Kristian Thulesen Dahl som formand i partiet. Her skal de delegerede til et ekstraordinært landsmøde vælge mellem fire kandidater.

En af dem er partiets politiske næstformand, Morten Messerschmidt. Han har foreslået en model med sig selv som formand og Peter Kofod, der er medlem af Europa-Parlamentet, som næstformand.

Derudover stiller to medlemmer af partiets hovedbestyrelse op: Martin Henriksen og Merete Dea Larsen og tidligere medlem af hovedbestyrelsen Erik Høgh-Sørensen.

Bent Bøgsted erklærede tidligt, at han agter at stemme på Martin Henriksen. Også Marie Krarup erklærede sig tidligt som modstander af, at Morten Messerschmidt bliver formand.

Partiets sundhedsordfører, Liselott Blixt, har over for Berlingske udtrykt nervøsitet over en fremtid for Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt som formand.

Modsat har partiets tidligere formand Pia Kjærsgaard, finansordfører René Christensen, skatteordfører Dennis Flydtkjær og boligordfører Alex Ahrendtsen erklæret deres støtte til Morten Messerschmidt.

Bent Bøgsted uddyber, at de første to uger efter formandsvalget bliver afgørende for, hvordan han ser sin fremtid i partiet.

/ritzau/