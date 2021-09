Henriksen valgt til DF's ledelse trods kritik fra ledelsen

På trods af at være blevet banket på plads af både formand Kristian Thulesen Dahl og partistifter Pia Kjærsgaard er tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen genvalgt til partiets hovedbestyrelse. Han fik flest stemmer af alle kandidater.

Martin Henriksen er genvalgt efter, at han i sin opstillingstale hårdt angreb både udlændingelinjen og andre medlemmer af hovedbestyrelsen.

- Vi bliver nødt til at være skarpere. Men i stedet diskuterer vi, om vi skal være pænere og hvordan tonen i debatten er. Det lyder næsten halvradikalt.

- Der var engang, hvor vi sagde den sandhed, andre ikke kunne tåle at høre. Nu kan vi ikke tåle at høre sandheden om os selv. I kender min linje. Den er ikke længere velkommen i partiet. Derfor er jeg spændt på, hvor mange stemmer, jeg får, sagde han.

Han fik 272 stemmer og blev dermed den, der fik flest stemmer af alle kandidaterne.

Kritikken at udlændingelinjen førte tidligere i september til, at Martin Henriksen blev irettesat af Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl.

Ud over Martin Henriksen blev de ledelsestro kandidater Jens Vornøe og Merete Dea Larsen valgt.

Efter Martin Henriksens tale var partistifter Pia Kjærsgaard tydeligt utilfreds.

- Jeg blev faktisk vred. For Martin Henriksen har været ude i lang tid i medierne og underkendt vores udlændingepolitik, som vi har kæmpet for i mange år.

- Jeg føler mig også personligt ramt. Jeg har kæmpet for udlændingepolitikken i 30 år, sagde den tidligere formand til TV 2.

Alle tre valgte kandidater er støtter af formand Kristian Thulesen Dahl.

Anders Vistisen, der blev valgt ind for to år siden og sidder i Europa-Parlamentet for partiet, er blevet omtalt som en del af den fløj i partiet, der vil skifte formand.

Han fik 199 stemmer og blev dermed akkurat ikke genvalgt.

Dermed står Kristian Thulesen Dahl umiddelbart styrket i hovedbestyrelsen.

