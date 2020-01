Hensynet til børnene skal fylde mere

En ny Barnets Lov skal sætte børnene i udsatte familier først.

Loven vil blandt andet fokusere på følgende:

* Anbragte børn og unge skal have ret til ikke at have samvær og kontakt med de biologiske forældre.

* Det skal være billigere for kommunerne at fjerne børn. Det skal ske ved at øge den refusion, kommunerne får fra staten.

* Overgangen fra barne- til voksenliv skal gøres lettere. Både i forhold til job, bolig og uddannelse.

* Regeringen forventer at præsentere et samlet udspil senere i år.

Kilder: Regeringen

/ritzau/