Her er årets mest læste artikler fra Kristeligt Dagblad

Er det i orden, når politikere tager ordet i debatten om krænkelser? Og hvad skete der egentlig med Danmarks dyreste moskébyggeri? Det er nogle af de spørgsmål, som har optaget læserne i årets mest læste artikler

1. Sognepræst: Politikere trasker rundt i sexisme-sager. Der findes faktisk rigtige krænkelser

2020 blev et år, hvor krænkelser, sexismesager og MeToo fyrede godt op i den offentlige debat. Men det er grotesk, når privilegerede kvinder koketterer med at være ”seksuelt krænkede”, mener sognepræst og forfatter Kristian Ditlev Jensen, der selv blev misbrugt som barn. Debatindlægget, som han skrev i forbindelse med krænkelsesanklagerne mod Morten Østergaard (R), endte med at blive årets mest læste.

”I mellemtiden bliver rigtige kvinder og børn og mænd gruppevoldtaget, misbrugt, bedøvet og molesteret, tvunget til regulære fornedrelser og slået halvt ihjel i processen. Dét er seksuelle krænkelser. Og der er faktisk forskel på dét – skulle jeg hilse og sige – og så en småberuset mands hånd på et lår.” Læs debatindlægget her.

2. Søren Brostrøm: Min fars tidlige død har sat varige spor

I dette interview fortæller direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm om, hvordan hans professionelle virke er præget af de værdier, han har med sig fra barndommen. Det gælder blandt andet en høj arbejdsmoral, der har vist sig særligt gavnlig under coronapandemien. Men også faderens tidlige død har mærket ham.

”Jeg husker stadig begravelsen enormt tydeligt, og jeg græder stadig hver eneste gang, jeg som voksen er med til en begravelse, fordi jeg kommer til at tænke tilbage på dagen, hvor vi begravede min far,” fortæller han. Læs interviewet her.

3. Hittebarnet: Ukendt pige 0 år

En formiddag i 1997 blev et spædbarn fundet efterladt på et toilet på Ringsted Station. Trods massiv medieomtale ville ingen vedkende sig den lille pige, og politiet stod uden spor efter moderen til Sofie, som hun blev kaldt.

Kristeligt Dagblads journalist Nanna Schelde har i denne specialhistorie undersøgt, hvad der egentlig skete dengang – og hvad der blev af den lille pige. Find alle kapitlerne her.

4. Børn med iPad får koncentrationsevne og sprog som en kammusling

Vi gør vores børn dummere ved at lade dem bruge for megen tid på telefoner og iPads, mener den franske hjerneforsker Michel Desmurget. I sit hjemland fører han sit eget private korstog mod børn og unges overforbrug af sociale medier og videospil, og i dette interview fortæller han om sine opsigtsvækkende konklusioner.

”Hvis jeres børn kan huske kinesiske ord efter at have hørt dem på video, bør I får dem undersøgt, for så har de knald i låget. Sådan fungerer hjernen nemlig ikke,” lyder det blandt andet. Læs interviewet her.

5. For seks år siden var det Danmarkshistoriens dyreste moské. Nu risikerer den at lukke efter ”store vanskeligheder”

Da moskéen i Rovsingsgade på Nørrebro i København, også kendt som Hamad Bin Khalifa Civilization Center, i 2014 kunne slå dørene op til landets første stormoské, var det med en solid økonomi i ryggen – og forhåbninger, der var lige så store.

Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Seks år senere var Danmarkshistoriens dyreste moskébyggeri martret af massive interne stridigheder og en økonomi så dårlig, at moskéen ”synes at være på fallittens rand.” Eksperter talte om varmeregninger, der ikke kunne betales, og beskyldninger om indblanding fra Hizb ut-Tahrir endte med at splitte bestyrelsen i to fraktioner. Læs hele den komplekse historie her.

6. Overlæge: Vi må tage funktionelle lidelser alvorligt

Funktionelle lidelser er invaliderende tilstande, som udfordrer vores klassiske tænkning om, at sygdomme enten er rent fysiske eller udelukkende psykiske. Derfor er det positivt, at Sundhedsstyelsen har indført en ”neutral” diagnose, så vi kan komme væk fra den frugtesløse tankegang om, at sygdomme stringent kan opdeles i enten fysiske eller psykiske lidelser, skriver overlæge Per Fink i dette debatindlæg, der blev læst flittigt.

”Det er på tide, at de funktionelle lidelser bliver taget alvorligt. Jeg tror ikke, at patienterne forsvinder, bare fordi vi lader, som om de ikke eksisterer. Der findes mange mennesker med funktionelle lidelser, som er svært syge, og som ikke får den hjælp, de har behov for.” Læs debatindlægget her.

7. Det sidste, han hørte hende sige, var: Jeg elsker dig

Katrine Lilleøre Holm holdt af sin hverdag. Hun trakterede venner og familie med hjemmebagte kanelsnurrer og jordbærtærte, fortalte om vandreture og teltovernatning med ægtefællen, og hvordan hun havde fundet glæden ved at løbe. Hun holdt især af fornemmelsen i kroppen efter en løbetur.

Tirsdag den 6. oktober snørede hun løbeskoene ud på eftermiddagen. Hendes mand var lige kommet hjem fra studiet og traf sin hustru uden for deres lejlighed i Hasle i Aarhus. Han hørte hende sige: ”Jeg elsker dig,” inden han så hende forsvinde bag hækken. Hun blev 23 år. Læs nekrologen her.

8. Anders Frey blev ubegrundet anklaget for vold mod sine børn. I dag slikker familien sårene

Aldrig har der været så mange underretninger om mistanker om børns mistrivsel som i 2020. Én af dem ramte familien Frey på Fanø. Med ét blev forældrene truet med at få tvangsfjernet deres børn, hvis ikke de samarbejdede med kommunen. Anklagerne var ubegrundede, men sagen har haft store konsekvenser for familien.

”Vi følte os ekstremt magtesløse. Vi nåede hurtigt til et punkt, hvor vi bare måtte affinde os med situationen, for ligegyldigt, hvad vi sagde, så nyttede det intet,” fortæller de. Læs interviewet her.

9. Hanne-Vibeke Holst om coronavirus: Jeg har hele tiden vidst, at det her ville ske

I 2017 skrev forfatter Hanne-Vibeke Holst spændingsromanen ”Som pesten”, hvor en pandemisk influenza spreder sig globalt. I dag virker romanen uhyggeligt aktuel – ja, nærmest profetisk. Og ifølge Hanne-Vibeke Holst var emnet for romanen da heller ikke tilfældigt.

”Da jeg skrev 'Som pesten', kunne jeg se, at risikoen for en pandemi var blevet større, fordi vi lever, som vi gør. Mennesket trænger dybere og dybere ind på dyrenes habitat. Vi skover, opdyrker, bebygger og overtager deres domæne. På den måde bliver vi eksponeret for vira,” fortæller hun blandt andet. Læs interviewet her.

10. Kære statsminister. Intet står over Gud – heller ikke Grundloven

”Visse etniske borgere, der kommer til Danmark, skal erkende, at noget står over Gud,” sagde statsminister Mette Frederiksen (S) med henvisning til Grundloven i sin nytårstale. Men i et debatindlæg kalder generalsekretæren i FrikirkeNet, Mikael Wandt Laursen, udtalelsen for en mærkelig og misforstået modsætning, der afslører enten en manglende forståelse for religion eller en berøringsangst for kristendommen.

”Vi kan faktisk godt sætte Gud øverst og samtidig respektere den danske Grundlov. Det var sådan, Grundloven blev til. Og det er sådan, kristendommen og det danske samfund altid har været indrettet,” lyder det blandt andet. Læs debatindlægget her.