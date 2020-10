Her er de særligt udsatte for corona

* 233.000 er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19 på grund af alvorlige tilstande. Det kan være KOL, hjertesvigt, diabetes, overvægt, cancer, fedme med BMI over 40 eller andre alvorlige tilstande.

* De omkring 275.000 danskere, som er over 80 år.

* De omkring 60.000 gravide danske kvinder.

* Sundhedsstyrelsen understreger, at tallene er behæftet med betydelig usikkerhed, da det i nogle tilfælde er vanskeligt at skaffe data for relevante tilstande, og da det altid beror på en konkret lægefaglig vurdering, om en person vurderes at være i øget risiko.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.