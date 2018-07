Her er fem dyrelyde, som både kan fremkalde glæde og søvnløse nætter

Nattergalen kan synge så skønt, når terrassen indtages en lun sommeraften, mens sølvmågens gennemtrængende skrig er knap så idyllisk, når den vækker én klokken 4 om morgenen. Her kan du lytte til fem af de dyrelyde, som danskerne finder mest irriterende, skræmmende eller smukke

Det er højsommer, og selvom dagenes lyse timer allerede er aftagende, står solen alligevel særdeles tidligt op. Når dagen gryr et sted mellem klokken 4 og 5 om morgenen, er det også tid til at stå op for mange af naturens dyr og fugle. Og så starter en sand koncert.

Men det er ikke alle danskere, der er glade for mågernes skrig og rågernes skratten uden for soveværelsesvinduet en tidlig morgenstund. Faktisk er det netop de to fugles lyde, som giver anledning til flest klager fra irriterede danskere. Herunder kan du lytte til 5 af de dyrelyde, som både kan fremkalde glæde og søvnløse nætter.

1. Mågen (et af de dyr, som flest danskere klager over)

2. Nattergalen (nogle finder dens sang meget smuk, andre har svært ved at sove for den)

3. Ræven (mange danskere finder rævens gøen skræmmende)

4. Løvfrøen (den totalfredede paddes kvækken kan høre en kilometer væk)

5. Rågen (endnu en fugl, som er på danskernes hadeliste over mest irriterende dyrelyde)

Lydklippene er bragt i samarbejde med Forlaget Gyldendal