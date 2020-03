Her er højdepunkterne fra Mette Frederiksens (S) corona-spørgetime på Facebook

Statsminister Mette Frederiksen (S) svarede på en række spørgsmål om coronakrisen på Facebook torsdag aften. Hun kom både ind på, hvorfor man ikke har indført et udgangsforbud, samt hvordan man vil hjælpe den private sektor

Torsdag aften gik Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), live på Facebook for at besvare danskernes spørgsmål om coronapandemien. Her blev hun blandt andet spurgt ind til, hvordan man helt lavpraktisk undgår at blive smittet, men der var også plads til de lidt tungere politiske spørgsmål.

En person spurgte eksempelvis, hvad regeringen har tænkt sig at gøre for at redde den private sektor fra at gå bankerot. Her påpegede Mette Frederiksen, at regeringen i løbet af de seneste par dage har forhandlet en række hjælpepakker på plads med henblik på at hjælpe private virksomheder gennem krisen.

En anden spurgte statsministeren, hvorfor Danmark egentlig ikke har valgt at indføre et reelt udgangsforbud endnu.

"Vi er jo tæt på at have gjort det allerede med de meget klare anbefalinger og den ret store nedlukning af den offentlige sektor", svarede Mette Frederiksen, der samtidig opfordrede til, at man bør blive hjemme så meget som muligt.

Ved et andet spørgsmål understregede Mette Frederiksen dog, at hun ikke kan udelukke, at der kommer yderligere restriktioner.

Statsministeren svarede også på, hvordan man har tænkt sig at håndtere de hjemløse, der intet sted har at tage hjem til, i en situation hvor man opfordrer folk til at blive hjemme. Hertil svarede hun, at kommunerne er i gang med at sørge for, at der bliver oprettet nødherberg, hvor de hjemløse kan opholde sig uden at være i for tæt kontakt med hinanden.

En ekstra betænksom bruger spurgte Mette Frederiksen, om hun huskede at passe på sig selv i denne stressede periode.

"Jeg er statsminister. Det med at slappe rigtigt af, det bliver bagefter," lød svaret.

I alt 25.000 danskere så med og stillede 1.500 spørgsmål under spørgetimen, der varede lige under 20 minutter.

Mette Frederiksen har været meget aktiv på de sociale medier siden coronavirussens udbrud. I sidste uge optrådte hun på YouTuberen Alexander Husums YouTube-kanal, og i onsdags lagde hun vejen forbi Instagram-brugeren Anders Hemmingsen profil. Begge steder opfordrede hun de unge til at lytte til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.