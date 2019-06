Her er hovedpunkterne i Paris-aftalen

* Flere end 190 lande indgik i 2015 en aftale på et klimatopmøde i Paris. Siden har blandt andet USA trukket sig fra aftalen.

* Landene blev enige om at holde de globale temperaturstigninger under to grader, men de skal stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader.

* Klimaplanerne i de enkelte lande skal opdateres hvert femte år. Målene kan kun opjusteres.

* Samtidig skal landene rapportere til FN, hvordan det går med at nå målene. Det skal de gøre hvert andet år.

* Den globale opvarmning ventes at ramme 1,5 grader mellem 2030 og 2052, hvis den fortsætter med samme fart som nu.

Kilde: Paris-aftalen, DR og Ritzau.

/ritzau/