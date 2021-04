Her er kravene til restauranter og barer

* Man skal lave en reservation mindst 30 minutter inden ankomst.

* Kravet om reservation gælder som udgangspunkt frem til 6. maj, og det gælder kun ved indendørs servering.

* Man skal fremvise et coronapas, hvis man vil sidde indendørs. Det vil sige, at man enten skal være vaccineret, testet negativ inden for de sidste 72 timer eller have været registreret smittet inden for de sidste seks måneder.

* Der er ikke krav om coronapas eller reservation, hvis man sidder udendørs. Man må godt gå ind og bruge toilettet på en restaurant eller bar uden at fremvise coronapas.

* Der er krav om at bære mundbind, når man står op - for eksempel på vej ind, når man bestiller mad og drikke eller på vej til toilettet. Der er ingen krav om mundbind udendørs.

Kilde: Erhvervsministeriet.

/ritzau/