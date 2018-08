Her er S og DF tæt på enighed:

Politiken har fået adgang til regeringsnotatet "Hjemrejseprogram - flygtninge med midlertidig beskyttelse - Udkast" med ni stramninger

* Socialdemokratiet ser positivt på:

- nyt hjemrejseprogram som erstatning for integrationsprogrammet for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.

- at danskkundskaber ikke skal gøre det nemmere at bevare opholdstilladelsen.

- en erklæring, hvor udlændinge accepterer, at beskyttelsen i Danmark er midlertidig, og der er pligt til at rejse hjem, når forholdene i hjemlandet er til det.

- at kommunens pligt til at finde en permanent bolig bortfalder for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.

- repatrieringsstøtte til især Syrien på 156.543 kroner for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, der vender hurtigt hjem og inden familiesammenføring.

* Socialdemokratiet er åbne over for:

- at flygtningebørns tilknytning til Danmark ikke skal tillægges vægt i de første fem år af barnets ophold i Danmark.

* Socialdemokratiet er ikke afvisende over for:

- at afkald på familiesammenføring kan medføre udbetaling af 1000 kroner om måneden til op til to familiemedlemmer i hjemlandet.

* Socialdemokratiet er skeptisk over for:

- at den særlige kontante bonus på 6000 kroner for at bestå prøven i dansk 2 bortfalder for flygtninge med midlertidig opholdstilladelse.

- at den nuværende integrationsgrunduddannelse (IGU) skal ophøre for flygtning med midlertidig opholdstilladelse.

Kilde: Politiken.

/ritzau/