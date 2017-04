Her er tre konsekvenser af Europas lukkede grænser

Grænsehegn og grænsekontrol har betydet, at langt færre flygtninge og migranter kommer til Europa, men også at godt 73.000 mennesker er strandet på Balkan, og at rejseruterne til Europa er blevet farligere

Nu kommer ­flygtningene til Italien Lukningen af grænserne på Balkan og Tyrkiet-ruten har betydet, at langt færre flygtninge kommer til Europa. De fleste kommer nu via Italien Den makedonske by Tabanovce på grænsen til Serbien er en søvnig lille landsby med 900 indbyggere på det flade slettelandskab omkranset af bjerge. Men i 2015 og de første tre måneder af 2016 stod titusinder af flygtninge og migranter af ved landsbyens lille station og gik de sidste to kilometer til fods ad en snæver marksti videre ind i Serbien. Læs også: Grænsebevogtning holder flygtninge ude af Europa Grænsen var helt åben, og de skulle ikke vise papirer. Herfra blev de transporteret videre i busser først til Serbien, siden til Kroatien. Derfra tog de fleste videre til Østrig. Alene i januar 2016 passerede 90.000 flygtninge og migranter igennem Makedonien. 16 måneder senere har Makedonien lukket grænsen med et hegn mod Grækenland, og Serbien har lukket grænsen til Makedonien. I øjeblikket er der kun 36 flygtninge og migranter i Makedonien. De, der vil videre til Serbien og derfra til Vesteuropa, forsøger at komme frem via den farligere rute over bjergene.