Her er valgkampens vindere og tabere

Det har været en lang valgkamp frem til den 1. november, for den begyndte, flere uger før statsminister Mette Frederiksen (S) officielt udskrev valget den 5. oktober. Det har medført en lige så langstrakt test af partiernes valgkampform. Nogle partier viste sig at være i velforberedt topform. Andre var det modsatte.

Et af de klareste eksempler på et parti, der syntes i topform, men som viste sig ikke at være det, er Det Konservative Folkeparti. Meget tegnede ved valgets udskrivelse på, at partiet ville overhale Venstre som det største borgerlige parti, hvilket ville være første gang i årtier. Det var også baggrunden for, at partiets leder, Søren Pape Poulsen, meldte sig som statsministerkandidat.