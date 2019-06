Her signalerer et nik nej og hovedrysten ja

Albanien

Bulgarien

Grækenland

Visse egne i Syditalien

Iran

Libanon

Syrien

Tyrkiet

Ægypten

I nogle af disse lande er et ‘nej’ ikke helt det samme, som når vi nikker herhjemme. I stedet løftes hovedet for at vise et ‘nej’, altså en slags halvt nik hvor hovedet ikke bøjes ned mod brystkassen.

Andre steder, som eksempelvis i Indien, er der endnu flere nuancer af at nikke og ryste på hovedet. Her afkodes betydningen også af, hvordan man bevæger øjenbrynene, og med hvor høj hastighed man nikker eller ryster på hovedet.

/ritzau/