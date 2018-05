Her vil regeringen skærpe kravene

* En ansøger må fremover ikke have modtaget offentlige ydelser inden for de seneste to år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsretsmeddelelse.

* Ansøgeren må ikke de seneste fem år forud for lovforslagets fremsættelse have modtaget ydelser i en periode på sammenlagt mere end fire måneder.

* Ansøgere må ikke have modtaget dagpenge (herunder sygedagpenge og barselsdagpenge) i den relevante selvforsørgelsesperiode.

* Visse straffe skal medføre udelukkelse fra indfødsret. Det gælder blandt andet vold begået mod børn, seksualforbrydelser og banderelaterede forbrydelser.

* Til gengæld vil regeringen lempe for betydningen for indfødsret af visse bødestraffe under færdselsloven.

* Statsborgerskab skal betinges af, at ansøgeren medvirker i en ceremoni i sin bopælskommune. Her skal ansøgeren skrive under på at ville overholde grundloven.

* Dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig gives mulighed for under lempede betingelser at opnå dansk statsborgerskab.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/