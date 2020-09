Herlufsholm sender alle hjem efter et coronatilfælde

En elev på Herluftsholm Kostskole er smittet med covid-19. Elever og ansatte er nu sendt hjem, skriver sn.dk.

Herlufsholm Kostholm har sendt 575 elever og 160 medarbejdere hjem ind til på onsdag, efter at en elev er testet positiv med covid-19.

Det skriver lokalmediet sn.dk.

Den smittede er en kostelev, der har været hjemsendt med symptomer. Torsdag morgen har skolen dog fået oplyst, at vedkommende er testet positiv for covid-19.

- Vi stod overfor valget mellem at sende eleverne hjem fra elevens klassetrin eller sende samtlige elever hjem.

- Vi valgte det sidste, da vi alligevel stod over for en rejseweekend, hvor eleverne rejser hjem til deres forældre, fortæller rekord Mikkel Kjellberg til sn.dk.

Både elever og ansatte er nu blevet opfordret til at lade sig teste og først møde op, efter at en test har vist, at de ikke er smittede.

Rektor Mikkel Kjellberg fortæller, at skolen har været forberedt på, at det ville ske. Der har været virtuel undervisning, hvilket eleverne også vil skulle fredag og mandag.

På Herluftsholm Kostskole er der både elever, som bor på skolen, og elever, der bor hjemme, men modtager undervisning på skolen.

Der er både folkeskoleelever helt ned til 6. klasse, ligesom der er et gymnasium.

Skolen ligger i Næstved, hvor der de seneste syv dage er registreret 12 tilfælde af coronavirus.

Det svarer til, at der er 15 bekræftede tilfælde per 100.000 indbyggere, hvilket placerer kommunen under myndighedernes bekymringsgrænse.

Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede per 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.

/ritzau/