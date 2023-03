Herlufsholm topper national trivselsmåling efter mobbesager og kritik

Gymnasieeleverne på Herlufsholm er glade for at gå i skole - faktisk topper de den årlige nationale trivselsundersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, som blev foretaget i december sidste år.

Det skriver lokalmediet sn.dk.

Undersøgelsen indgår også i et høringssvar, som Herlufsholm onsdag har sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

- På svaret i den samlede trivselsindikatorsvar "Jeg er glad for at gå i skole" svarer Herlufsholms elever således med en samlet score på 4,4 ud af 5 mod et landsgennemsnit på 4,0. Det er en forbedring fra 4,2 i 2021.

- Dataudtræk fra uddannelsesstatistik.dk viser samtidig, at ud af de godt 140 gymnasier i Danmark har intet andet gymnasium en bedre score end Herlufsholm, skriver skolen i svaret til Stuk.

Styrelsen har givet skolen en lang række påbud og vurderet, at der er grundlag for at kræve tilbagebetaling af 27 millioner kroner i statstilskud.

Det kom, efter at Herlufsholm i maj sidste år var centrum i en dokumentar fra TV 2. Her fortalte tidligere elever om vold, seksuelle krænkelser og mobning.

Få dage efter blev skolens rektor afskediget, ligesom den daværende bestyrelse endte med at træde tilbage.

I november fandt en uvildig advokatundersøgelse, at der var flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm end på andre gymnasier.

I ministeriets måling ligger Herlufsholm i kategorien "mobning" på linje med landets øvrige gymnasier på fire ud af fem underspørgsmål, skriver sn.dk.

Rektor Gitte Nørgaard siger til mediet, at skolen ikke har opfordret eleverne til at svare positivt.

- Jeg skrev til alle forældre, at det var vigtigt, at deres børn svarede så ærligt som muligt, for vi kan ikke bruge et skønmaleri til noget, siger hun.

Rektoren konstaterer i høringssvaret, at målingen "peger på, at Herlufsholm er på vej i den rigtige retning".

