59-årige Herman Paulsen har været hjemløs i 10 år og mener, at politikerne bør tænke mere på de svageste

Herman er næsten blind: Uforståeligt, at jobcenteret stadig jager mig i praktik

Der hænger et hvidt gardin foran den høje seng. Bag gardinet har Herman Paulsen sit lager med møbler og andre ting. Værelset på 16 kvadratmeter er indrettet som en lejlighed med et kontorhjørne, musikhjørne og et lille tekøkken. Langs en væg står en reol med vinylplader og kassettebånd.

Ved et bord i midten af det tætpakkede, mørke rum sidder den 59-årige Herman Paulsen med sin hjemmerullede cigaret i hånden. Han er spinkel og rødmosset, med blå, lidt slørede øjne, og er nydeligt klædt i rødstribet sweatshirt og cowboybukser.