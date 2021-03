Heunicke: 15 tilfælde af nye coronavarianter fundet

Nogle af de nye tilfælde er med den sydafrikanske variant B1351. Præcis hvor mange oplyses ikke.

Der er de seneste dage fundet 15 nye smittetilfælde med nye coronavarianter. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) søndag på Twitter.

Nogle af dem er med den sydafrikanske variant, B1351. Præcis hvor mange som er det, oplyses dog ikke.

- Sekventering vil vise om øvrige også er B1351 eller brasiliansk variant P1, skriver Magnus Heunicke i sit opslag på Twitter.

Varianten B1351, der første gang blev påvist i Sydafrika i oktober sidste år, er en af dem, der holdes særligt øje med af myndighederne.

Den har flere mutationer, og det er muligt, at nogle af dem kan påvirke variantens smitsomhed eller følsomhed for antistoffer.

Den nedsatte følsomhed kan risikere at påvirke vaccinernes effekt og risikoen for at blive smittet igen.

Lørdag kom det frem, at varianten for første gang var fundet i Nordjylland, og tidligere er det også set tilfælde i Københavns Nordvestkvarter.

I København blev der skruet op for testindsatsen i området efter fundet.

Også de tilfælde, som Magnus Heunicke beretter om søndag, er der sat en intensiveret smitteopsporing i gang for, oplyses det.

Frem til 3. marts, som er der, det senest er opgjort, havde Statens Serum Institut (SSI) fundet 17 tilfælde af den sydafrikanske variant og 1 tilfælde af den brasilianske. Yderligere 11 prøver var stadig ved at blive undersøgt.

Den brasilianske variant, P1, blev første gang konstateret i byen Manaus i Brasilien januar.

Den vurderes at være smitsom, og der er også mistanke om, at vacciner muligvis ikke er helt så effektive mod denne variant.

Fredag kunne anonyme kilder dog fortælle til nyhedsbureauet Reuters, at foreløbige data fra et studie tyder på, at vaccinen fra AstraZeneca er effektiv mod P1.

Vaccinen er en af de tre, der bruges i Danmark. De to andre er fra Moderna og Pfizer/BioNTech.

/ritzau/