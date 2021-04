Heunicke afviser hurtigere genåbning: Må ikke miste kontrol

Regeringen afviser partiers ønske om hurtigere genåbning af frygt for at miste kontrol med coronasmitten.

Et stabilt antal indlagte med corona har tirsdag fået Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti til opfordre til at fremrykke hele eller dele af planen for genåbningen af Danmark med en uge.

De har dog ikke fået overtalt sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Han afviser tirsdag eftermiddag idéen over for DR.

- Vi er nødt til at tage det i etaper og være sikre på, at vi ikke mister kontrollen, siger han til DR.

- Vi kan se, at de lande, hvor der er åbnet markant og hurtigt på samme tid, pludselig bliver oversvømmet af de her mutationer, og så må de lukke ned markant på samme tid.

Da et bredt flertal i Folketinget forhandlede og indgik en aftale om, hvordan genåbningen skulle foregå, skete det på baggrund af beregninger fra Statens Serum Institut om den forventede udvikling i smitten.

De tre oppositionspartiers argument for en hurtigere genåbning er, at antallet af indlagte har været nogenlunde stabilt omkring 220, siden aftalen blev indgået 22. marts.

Det er i de tre partiers øjne så meget bedre end ventet, at det bør udløse en hurtigere genåbning end tidligere aftalt.

/ritzau/