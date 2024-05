Heunicke afviser ønske om uvildig undersøgelse i forureningssag

Seks partiers ønske om en uvildig undersøgelse af Miljøministeriet i forureningssag får en afvisning af miljøminister Magnus Heunicke (S).

Han vil i første omgang afvente Miljøstyrelsens undersøgelse af Miljøministeriet i sagen, hvor eksperter over for DR vurderer, at ministeriet ulovligt har ladet erhvervshensyn vægte højere end miljøhensyn ved at tillade udledning af miljøskadelige stoffer fra blandt andet virksomheden Cheminova.

- Det mener jeg vil være det første naturlige skridt. Når vi har det, kan vi altid drøfte, om det er tilfredsstillende. Lad os da endelig gøre det, siger Magnus Heunicke til DR mandag.

Men for De Konservative, Enhedslisten, Alternativet, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF er det altså ikke nok, at en styrelse under Miljøministeriet skal undersøge ministeriets ageren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er jo ikke normalt, at dem, der begår ulovligheder, skal undersøge sig selv. Det er jo helt gak, siger miljøordfører hos Alternativet, Sascha Faxe, til DR.

Miljøministeriet har afvist at have brudt loven eller ladet erhvervshensyn komme før miljøhensyn.

Derudover har Miljøstyrelsen afvist, at styrelsen har skræddersyet retningslinjer for udledning af miljøfarlige stoffer til fordel for Cheminova.

Det, mener flere eksperter ellers, er tilfældet, skrev DR søndag.

Eksperterne konstaterer, at Miljøministeriet først har fastlagt, hvor meget forurenet spildevand, Cheminova udleder.

Og derefter har tilpasset landsdækkende retningslinjer, så virksomheden, der blandt andet producerer pesticider, kan få tilladelse til at pumpe et giftigt kemikalie ud i Vesterhavet.

Den proces begyndte i 2020 - før Magnus Heunicke blev miljøminister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det pointerede han også selv flere gange i DR-radioprogrammet "P1 Morgen" mandag morgen. Og dermed skubber han ansvaret videre til Miljøstyrelsen og i sidste ende potentielt hans forgænger i Miljøministeriet, partikollegaen Lea Wermelin (S).

Blandt andet det politiske ansvar ønsker SF belyst.

- Vi skal have en uvildig undersøgelse, der til bunds undersøger sagen, hvor længe det har stået på, og hvilke ministre som har haft ansvaret, og så skal vi have klarlagt ansvaret mellem det politiske og administrative niveau, siger Marianne Bigum, havmiljøordfører i SF, i en skriftlig kommentar.

Ifølge EU's såkaldte vandrammedirektiv må man ikke fortsætte med at forurene vandområder, som allerede har overskredet grænseværdier for forurening.

Det har Cheminova og andre danske virksomheder dog gjort, og det har Miljøministeriet været klar over, ifølge DR's dækning af sagen.

28. maj skal Magnus Heunicke i et samråd i Folketinget om forureningssagen.

/ritzau/