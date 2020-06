Heunicke afviser præmis om manglende retningslinjer

Venstre mener, at ministeren undlader at svare i sag corona-retningslinjer for plejehjemspersonale.

Venstre anført af ordførerne Martin Geertsen og Ellen Trane Nørby gik tirsdag i kødet på sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Det skete på et samråd på Christiansborg.

Anledningen til samrådet var, at flere af spørgerne var bekymret for de mange døde på plejehjemmene.

Herunder Sølund i København hvor 15 ansatte på plejehjemmet var testet positiv uden at have haft symptomer. Tilbage i slutningen af april var 16 ud af 160 beboere døde, efter de var blevet smittet med coronavirus.

Spørgsmålet var, om nogle af dødsfaldene kunne være undgået, hvis sundhedspersonalet var blevet testet og udstyret med værnemidler tidligere.

Oppositionspolitikerne krævede konkret svar på, hvorfor retningslinjerne til sundhedspersonalet først blev ændret tre måneder senere, når der var viden om, at personer uden symptomer også kunne smitte tidligere.

Sundhedsministeren afviser dog den præmis. På samrådet fremfører han, at der i Sundhedsstyrelsen retningslinjer tidligere blev nævnt, at der er set eksempler på person til person smitte før symptom debut.

- Det er ikke korrekt at sige, at det ikke fremgik af retningslinjerne, at der kunne være smitte før symptomer. Det gjorde der 29. januar og 15. februar, siger Magnus Heunicke (S) på samrådet.

Venstres tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener dog, at ministeren undlader at svare på spørgsmålet:

- Han forholder sig ikke til det centrale i det spørgsmålet. Det her handler om mennesker, der ikke udviser symptomer.

- Der ændrede man først den 21. april. Jeg savner svar på, hvorfor der går tre måneder fra ministeren ved det, til man ændrer det.

- Man vidste fra slutningen af januar, at personer uden symptomer kunne smitte, og det er så desværre det, der har kostet livet for beboere ude på de danske plejehjem, siger Ellen Trane Nørby.

Til det svarer sundhedsministeren:

- Sundhedsstyrelsen har for mig oplyst, at de den 25. marts offentliggjorde en revideret retningslinje for håndteringen af Covid-19 i sundhedsvæsnet.

- Der var i denne retningslinje særligt fokus på test i forhold til at undgå smittespredning både på sygehuse og institutioner såsom plejehjem, hvorfor det blev anbefalet at teste borgere på institutioner ved mistanke om smittespredning. Derfor er det ikke korrekt, og det er nok derfor, man føler, at man ikke får svar, da det er en forkert præmis, siger Magnus Heunicke.

Det var Berlingske, der tilbage i april kunne berette, at det først blev indskrevet i retningslinjerne til sundhedsvæsenet 21. april, at coronavirus kan smitte, før symptomer viser sig.

Det først blev obligatorisk for plejepersonalet at bære visir, når de er i tæt kontakt med ældre uden symptomer 23. april, ligesom det først 21. april blev besluttet, at alle på plejehjem med konstateret smitte skal testes.

/ritzau/