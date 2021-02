Heunicke: Coronatest af spildevand er på vej

På et samråd siger ministeren, at han forventer, at en ny form for coronatest snart kan blive taget i brug.

Snart kan Danmark coronateste på en ny måde ved at analysere spildevand for coronavirus i særlige områder.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) under et samråd indkaldt af Anni Matthiesen (V) og Martin Geertsen (V).

Her ønsker Venstre blandt andet svar på, hvorfor Danmark ikke har taget spildevandstest for coronavirus i brug. Det er allerede sket i andre lande.

Men det er altså nu formentlig også på vej i Danmark, svarer ministeren.

- Min forventning er, at vi inden for en overskuelig fremtid kan anvende test på spildevand i Danmark. Det skal selvfølgelig gøres klogt. Vi kan eksempelvis overvåge specifikke områder, hvor der ikke er stor tilslutning til test, siger Magnus Heunicke.

Han har bedt Statens Serum Institut (SSI) om at udforme et oplæg til, hvordan og hvornår spildevandstest kan bruges som et redskab i teststrategien. Det forventer han at få svar på i løbet af denne uge.

Ifølge SSI er coronatest ved hjælp af spildevand først relevant som et testsupplement, hvis smittetallet er lavt, eller hvis man tester færre.

Det har seruminstituttet konkluderet i flere vurderinger af spildevandstest som et testredskab mod covid-19, som sundhedsministeren har bedt om siden august.

Ved spildevandstest kan man opdage coronasmitte, inden symptomer kommer, og dermed bruge det til at forudse et smitteudbrud.

Til gengæld er testmetoden ikke lige så sikker som screening af mennesker. Og via spildevandet kan man heller ikke konkludere, hvilken konkret person der er smittet.

Spildevandstest bliver blandt andet brugt i Storbritannien og Sverige.

