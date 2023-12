Heunicke: Der er ikke farligt gods i tabte containere

Der er ikke farligt gods i de over 40 containere, som fortsat befinder sig i Skagerrak efter fragtskibet Mayview Maersk natten til den 22. december tabte containerne i forbindelse med stormen Pia.

Det fortæller miljøminister Magnus Heunicke (S) efter et møde med Maersk torsdag.

- Vi ved, at der ikke er tale om farligt gods, men vi har ikke en præcis angivelse af, hvad der er i containerne, eller hvilken stand de er i, siger han.

- Det er logisk, at det har konsekvenser for havmiljøet, når så mange containere med gods ryger i vandet. Hvilken gods, der er tale om, er helt afgørende for, hvad konsekvenserne vil være for havmiljøet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Farligt gods er ifølge Beredskabsstyrelsen en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

/ritzau/