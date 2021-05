Heunicke er skeptisk men villig til at ændre model for coronapas

Der er før forhandlinger mandag et ønske blandt blå og røde partier om at ændre i ordningen for coronapas.

Regeringen er villig til at justere nogle af de smitteforebyggende tiltag som coronapas, men det må ikke medføre øget smitte, lyder det.

Justeringer er ellers et krav fra en række partier i Folketinget, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er forsigtig forud for forhandlinger mandag om yderligere genåbning.

- Målet er, at vi så hurtigt som muligt kan sige farvel til restriktioner. Det gælder mundbind, coronapas, lokal nedlukning og det hele.

- Men indtil vi er sikre på, at epidemien ikke pludselig blusser op og skaber alvorlig sygdom, så er vi nødt til at bevare en vis grad, siger Heunicke.

Den næste delvise genåbning bliver fredag 21. maj. Men en stor del er allerede fremrykket og genåbnet, og derfor vil der formentlig blive tale om mindre justeringer.

Det kan være, om der er behov for coronapas ved besøg på biblioteket, bedre forhold for skoleelever eller en plan for udfasning af coronapasset.

Passet er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for det seneste halve år eller har en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel.

Folketingspartier har talt for at indføre en stikprøvekontrol af coronapasset.

Flere virksomheder har lidt økonomisk under de omfattende nedlukninger og er trætte af at afsætte mandskab til at tjekke, om gæster har et gyldigt coronapas.

Det ser umiddelbart ud til, at der vil blive ændret på ordningen, da det er et ønske blandt både røde og blå partier, selv om regeringen er skeptisk.

- Jeg er påpasselig med i stor grad at begynde at forringe de værktøjer, der har vist sig at være så effektive for vores samfund. Det har gjort, at vi indtil nu har undgået en tredje bølge, selv om vi nu ser en smittestigning, siger Heunicke.

/ritzau/