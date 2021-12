Heunicke: Facebook-grupper prøver at sabotere coronaindsats

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kritiserer i stærke vendinger Facebook-grupper, "der prøver at sabotere vores indsats med vacciner og testning".

Kritikken kommer i et Facebook-opslag fra ministeren søndag aften.

Tidligere søndag har det danske netmedie POV International beskrevet, hvordan gruppen Digital Civil Ulydighed opfordrer folk til at bestille coronavaccine- og testtider og ikke dukke op.

Gruppen har over 1500 medlemmer.

- Det her er grænseløst usolidarisk og fuldkommen ødelæggende for Danmarks indsats, skriver Magnus Heunicke (S) i et opslag, hvor han henviser til mediets artikel.

Danmark har den seneste tid skruet heftigt op for vaccinations- og testindsatsen i lyset af omikronvariantens udbredelse. Søndag var der knap 15.000 smittede - det hidtil højeste tal.

Det står ikke klart, i hvilket omfang regionerne oplever, at folk ikke dukker op til deres vaccine- og testtider. Ritzau har henvendt sig til de fem regioner for at få en kommentar.

POV beskriver blandt andet, at Digital Civil Ulydigheds medlemmer diskuterer, hvordan de kan lægge pres på test- og vaccineindsatsen.

Til TV 2 bekræfter stifteren af gruppen, Kenneth Højmark Bæk, at medlemmer bestiller tider og bevidst ikke møder op.

- Jeg laver det her Digital Civil Ulydighed, fordi jeg har et barn. Hun skal ikke overlades til en fremtid, hvor man skal tvangsvaccineres to gange om året, siger Højmark Bæk til mediet.

Danmark har ikke tvangsvaccination. Stifteren mener dog alligevel, at der er et pres.

I den offentligt tilgængelige beskrivelse af gruppen på Facebook står følgende:

- Det er en fælles kamp at få åbnet vores samfund op igen, så alle kan færdes frit. Midlet, gruppen vil benytte til det formål, er fundet hos ministeren selv - brudte aftaler. Når en minister kan bryde aftale på aftale, så kan befolkningen også, står der.

Sundhedsministeren mener, at Danmark "er blandt de lande, der har haft de mindst indgribende restriktioner".

Heunicke skriver i sit opslag, at den danske indsats blandt andet har resulteret i et lavt niveau af overdødelighed sammenlignet med andre lande i løbet af pandemien.

- Få menneskers egoisme og sammensværgelsesteorier skal ikke have lov til at ødelægge vores danske indsats, som har bragt os så langt i den her vanskelige tid, skriver Heunicke.

- Det er på tide, at vi begynder at sige fra over for trusler, sammensværgelser og ødelæggende sabotage mod vores indsats.

Til POV udtaler Heunicke, at han "er parat til at gribe til nødvendige nødforanstaltninger" i sagen. Det uddybes ikke, hvilke foranstaltninger der kan blive tale om.

/ritzau/