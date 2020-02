Heunicke håber på EU-samarbejde om coronaberedskab

Sundhedsministrene i EU skal drøfte, hvordan Europa står rustet til at håndtere et udbrud af coronavirus.

På et EU-møde torsdag vil den danske sundhedsminister Magnus Heunicke (S) opfordre sine kolleger til koordinere landenes beredskab mod et udbrud af coronavirus.

Det siger han før sin afrejse til TV2 News:

- Jeg vil slå på tromme for, at vi får bedre koordination. For nogle lande gør noget, og nogle andre lande gør noget andet. Og det er afgørende, hvad der skal til, siger han.

- Alle er i gang med at gøre noget, men vi skal være sikre på, at vi gør det rigtige.

Selv om udbruddet af coronavirus er koncentreret omkring den kinesiske provins Hubei, mener Magnus Heunicke ikke, at der grund til at vente med forberedelserne i Europa.

-Sådan et virus kender ingen grænser, derfor er det afgørende, at hvert eneste medlemsland har deres beredskab klar, siger han til TV2 News.

Mødet i EU er hasteindkaldt. Det afholdes, dagen efter at antallet af døde og smittede i Kina er steget markant.

Natten til torsdag oplyste kinesiske sundhedsmyndigheder, at der blev registret 14.840 nye smittetilfælde.

Det løftede ifølge en opgørelse fra John Hopkins Universitet i Baltimore, USA, antallet af smittede fra omkring 45.000 til over 60.000 tilfælde. Der er aldrig før registreret over 5000 tilfælde på en dag.

Samtidig annoncerede Kina 242 dødsfald på samme dag. Det er første gang, at over 200 er døde på samme dag. Det løfter det samlede dødstal til 1369 ifølge John Hopkins' opgørelse.

Coronavirusset er foruden i Kina registreret i 27 andre lande, herunder Thailand, Japan, Australien, Tyskland, USA, Frankrig, Canada, Italien, Spanien og Sverige.

Der er endnu ikke registreret nogen tilfælde i Danmark. Flere personer er dog blevet testet efter symptomer på virusset. Alle testresultater har været negative.

/ritzau/