Heunicke indikerer forskellig genåbning rundt i landet

Søndag skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Facebook, at en kommende genåbning vil være regional.

Få timer efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook åbnede op for, at der kan komme mere information om en genåbning allerede mandag, kommer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) med yderligere information på samme medie.

Lørdag varslede regeringen, at man mandag vil modtage en ekspertvurdering af mulighederne for yderligere lempelser af de mange restriktioner, der siden jul har været sat i værk for at mindske smitten med covid-19 i Danmark.

- Foråret er på vej, og jeg glæder mig til at modtage eksperternes udregninger af, hvad vi kan genåbne hvornår. Det trænger vi til.

- Vi skal forberede os på, at noget af genåbningen bliver landsdækkende, og andet bliver regionalt.

- Og så skal vi være klar til hurtige lokale nedlukninger, som vi netop nu gør i forbindelse med udbrud i Ishøj og Kolding. Her er jeg klar til at reagere over for andre udbrud, når de viser sig, skriver Magnus Heunicke.

Siden jul har Danmark været under en markant nedlukning for at mindske smitten med covid-19, der i december steg voldsomt og satte dele af sundhedsvæsnet under pres.

I slutningen af december var der dagligt over 4000 nye tilfælde af covid-19, og antallet af indlagte toppede på 964 i starten af januar.

Nedlukningen har dog mindsket de tal markant. Søndag er der 496 nye tilfælde af sygdommen og 248 indlagte.

De faldende smittetal har ført til et mere udtalt politisk ønske om at begynde en genåbning.

Og i den kommende uge har regeringen varslet, at der vil blive indkaldt til politiske drøftelser om en genåbningsplan, samt at regeringen vil melde ud om de restriktioner, der står til at løbe ud 28. februar.

- Sikker og hurtig vaccine, effektiv testning - og at vi fortsat overholder de gældende restriktioner.

- Det er vejen til en sikker genåbning så hurtigt som muligt, hvor sundhedsvæsenet kan følge med, og samfundet begynder at åbne op igen, skriver Magnus Heunicke på Facebook.

/ritzau/