Heunicke vil indkalde borgmestre til møde efter oversvømmelser

Miljøminister Magnus Heunicke (S) vil indkalde borgmestrene i de kommuner, der er berørt i forbindelse med de seneste dages oversvømmelser, til et møde.

Derudover er vil også de involverede myndigheder blive indkaldt.

Det skriver miljøministeren i et opslag på det sociale medie X.

Mødet skal skabe et overblik over de skader, som oversvømmelserne har medført under de seneste dages voldsomme vejr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover ønsker ministeren også at høre, hvilke udfordringer borgmestre og myndigheder er stødt på under vandstigningerne.

- Vi må desværre indstille os på flere voldsomme vejrhændelser som disse i fremtiden, særligt med mere vand.

- Det understreger endnu engang vigtigheden af, at vi får sat tempo på kystbeskyttelsen og klimatilpasningen helt generelt, skriver miljøministeren.

Mødet skal desuden tjene som input, når regeringen de kommende uger skal forhandle en klimahandlingsplan med partierne i Grøn Fond.

Mens der onsdag faldt store mængder sne i store dele af landet, faldt 40 millimeter regn i den sydlige del af landet - og lokalt lidt over 50 millimeter.

Det oplyste Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) samme dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vandmasserne skabte store oversvømmelser flere steder - blandt andet i Køge Kommune - fordi vandstanden i de fleste danske vandløb i forvejen var forhøjet, og jorden var mættet af vand.

Også ved Gudenåen resulterede de store mængder nedbør i forhøjet vandstand, mens vandmasserne i Kalundborg resulterede i et jordskred, der truede med at ødelægge et rør, der forsyner store dele af byen med vand.

Flere huse blev oversvømmet af de store mængder vand.

Torsdag oplyste Naturskaderådet i en pressemeddelelse, at personer, der har fået skader på deres hus på grund af oversvømmelser fra vandløb og søer, kan anmelde skaderne i Naturskadebasen og få erstatning fra oversvømmelsesordningen.

/ritzau/