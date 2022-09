Heunicke: Ingen grund til at øremærke penge til psykiatrien nu

Der er ikke øremærket penge specifikt til psykiatrien i regeringens finanslovsforslag for 2023.

Regeringen har i stedet for afsat cirka 600 millioner kroner i 2023 og én milliard kroner årligt i årene 2024-2026 i en forhandlingsreserve, og regeringen ser gerne pengene blive brugt på sundhedsområdet, herunder psykiatrien og ældre.

Det er den rigtige måde at gøre det på, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) efter kritik fra regeringens støttepartier og diverse organisationer.

Ifølge Heunicke havde det været forkert at øremærke penge til psykiatrien, mens der foregår politiske forhandlinger om en tiårsplan for netop psykiatrien.

- Det havde været at bypasse den proces, vi er i gang med nu, hvor vi forhandler om en tiårsplan, siger Heunicke.

Forhandlingsreserven er en pulje med penge, hvor partierne kan komme med deres særlige ønsker til finansloven. Det vil sige ønsker, som også har med alt andet end sundhed at gøre. Det kunne eksempelvis være klimatiltag.

Derfor har støttepartier som SF og Enhedslisten samt Psykiatrifonden kaldt regeringens udspil på området utilstrækkeligt.

- Det er op til partierne at forhandle, men jeg noterer mig, at der er et stort ønske om at styrke psykiatrien. Det er positivt. Det er også vores idé, siger Heunicke om, hvad forhandlingsreserven skal bruges til.

Heunicke vil ikke ud med, hvor meget af forhandlingsreserven der skal gå til psykiatrien.

Det skal regeringen finde ud af med partierne. Det vil sige formentlig støttepartierne Enhedslisten, SF og De Radikale, medmindre et folketingsvalg kommer i vejen og vender om på det politiske landskab.

Heunicke vil heller ikke nævne konkrete indsatser på området, som skal prioriteres.

For nylig har Heunicke udtalt, at fokus er på tidlig indsats hos børn og unge.

- Først skal vi lave tiårsplanen. Først derefter vil vi i de kommende finanslove investere i at nå de mål, siger Heunicke.

/ritzau/