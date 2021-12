Heunicke: Kommission vurderer om der er behov for flere tiltag

Epidemikommissionen vurderer nu, om der skal flere coronarestriktioner til for at dæmpe Omikron-varianten i Danmark.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Antallet af bekræftede smittede med den meget smitsomme Omikron-variant fordobles omtrent hver anden dag, samtidig med at vi har rekordhøje smittetal.

- Med Omikron har vi fået en ny epidemi i epidemien. Situationen kræver en hurtig omstilling af vores epidemiberedskab og en robustgørelse af vores hospitalskapacitet, når indlæggelsestallene forventeligt stiger.

- Regeringen og sundhedsmyndighederne arbejder i døgndrift for at håndtere situationen, og Epidemikommissionen vurderer i øjeblikket, om der er behov for nye tiltag, der kan lægge en dæmper på udviklingen, siger Magnus Heunicke.

I Statens Serum Instituts seneste rapport om Omikron-varianten i Danmark onsdag var antallet af tilfælde steget med 1512.

Dermed er der i alt nu konstateret 6047 tilfælde af Omikron.

- Vi ser desværre, at antallet af nye Omikron-tilfælde som forventet stiger fra dag til dag. Stigningen får også de samlede smittetal til at stige. Det bekræfter, at Omikron-varianten kommer til at udgøre en stor udfordring for vores samfund denne vinter, siger Henrik Ullum, direktør i SSI, i en pressemeddelels i forbindelse med onsdagens rapport.

8. december blev de seneste restriktioner meldt ud i Danmark. De inkluderede blandt andet, at nattelivet skulle lukke ved midnat, og at skolebørn bliver hjemsendt fra 15. december til og med 4. januar.

Desuden blev det anbefalet at aflyse julefrokoster og andre store sociale arrangementer.

/ritzau/