Heunicke: Nationalt register forhindrer ikke rå ældrepleje

Et autorisationsregister vil kunne forhindre dårlige medarbejder i at blive ansat i ældrepleje, lyder forslag.

En 34-årig social- og sundhedsmedhjælper fra Helsingør er blevet politianmeldt og bortvist efter at have delt en video, hvor han ydmyger en demensramt kvinde. Nu bliver det så diskuteret, hvordan lignende sager kan undgås fremover.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) mener ikke, at et autorisationsregister for social- og sundhedsmedhjælpere er vejen frem.

- Det skal være sådan, at man som kommune eller leder nemt og hurtigt kan finde ud af, hvad det er for en medarbejder, man har med at gøre, siger ministeren.

- Men konkret vil en autorisationsordning ikke være det, som løser det her problem. Det handler om svigt og forråelse. En autorisation handler om det sundhedsfaglige og vil ikke hegne det ind.

Forslaget om en autorisationsordning er ellers kommet fra Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K).

Hun mener, at der mangler redskaber til at forhindre, at de brodne kar blandt medarbejdere ikke blot får et arbejde i en anden kommune.

Helt konkret forestiller hun sig en statslig ordning, der minder om det nuværende autorisationsregister for blandt andet læger, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den enkelte sundhedsmedarbejder.

Den idé bakker social- og sundhedsmedhjælpernes faglige organisation, FOA, op om.

Debatten om kvaliteten i ældreplejen er blusset voldsomt op, efter at TV2 har bragt en dokumentar om to beboere på plejehjem i henholdsvis Randers og Aarhus.

De bliver udsat for omsorgssvigt. Blandt andet taler personalet grimt til dem, og de må i mange timer gå med den samme ble uden at blive skiftet.

Mandag kom videoen fra Helsingør så frem og fik atter debatten til at rase.

Sundheds- og ældreministeren siger, at problemerne i ældreplejen både handler om økonomi, behov for opkvalificering af medarbejdere og om at sikre, at tilsynet med plejehjem bliver bedre.

- Men så er der også noget af det, som handler om at få styrket kulturen. Bedre ledelse og en mere respektfuld tone. Der findes ikke ét element, der vil løse alle problemerne, siger han.

Magnus Heunicke (S) har indkaldt til et todages ældretopmøde sammen med Ældre Sagen, KL og FOA. Her skal omsorgssvigt i ældreplejen diskuteres.

/ritzau/