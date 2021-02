Heunicke om offentliggørelse af styrelses råd: Helt efter bogen

Partierne har løbende kunne spørge Sundhedsstyrelsen ind til deres råd om ny epidemilov, siger Heunicke.

At Folketingets partier først 16. februar fik 1375 siders dokumenter om Sundhedsstyrelsens vurderinger og forslag til ny epidemilov er ikke et udtryk for, at regeringen har ville skjule Sundhedsstyrelsens rådgivning.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et samråd indkaldt af Venstre og De Konservative.

- Jeg kan ikke understrege nok, at det ikke er min eller regeringens hensigt at skjule den rådgivning, som Sundhedsstyrelsen har givet. Regeringen har fulgt helt almindelig praksis for lovforberedende praksis, siger Magnus Heunicke.

Jyllands-Posten beskrev den 17. februar, hvordan partierne modtog dokumenterne om Sundhedsstyrelsens vurderinger og forslag dagen inden. På trods af, at regeringen har haft dem siden efteråret 2020.

Magnus Heunicke leverede de 1375 sider efter en forespørgsel fra Sundhedsudvalget den 5. februar.

Ministeren påpeger dog, at partierne siden sommer løbende har haft direkte mulighed for at høre og spørge ind til Sundhedsstyrelsens vurderinger til en ny epidemilov under følgegruppemøderne.

Samtidig slår Magnus Heunicke fast, at da Sundhedsstyrelsen ikke er en ekstern høringspart, er det helt normalt, at deres høringssvar ikke automatisk lægges ud til offentligheden.

En ny epidemilov forventes at blive vedtaget tirsdag eller onsdag. Den nuværende udløber 1. marts.

