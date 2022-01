Heunicke så Mogens Jensens exit komme en uge før

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunickes (S) dagbog havde han luret, at forløbet omkring aflivningen af mink ville koste hans daværende ministerkollega Mogens Jensen (S) jobbet - endda en uge før det skete.

Tirsdag skulle Magnus Heunicke for anden gang afgive forklaring til Minkkommissionen.

Kommissionen skal finde ud af, hvordan det gik for sig, da det sidste år blev besluttet i regeringen, at alle mink i Danmark skulle aflives. Og om der er grundlag for at holde nogen ansvarlig for dele af forløbet.

Under sundhedsministerens forklaring tirsdag fik kommissionen indblik i dele af ministerens dagbog fra perioden.

Her var blandt andet en note fra 11. november sidste år. På det tidspunkt var det få dage før blevet kendt, at regeringen vurderede, at den ikke havde lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Det udløste politisk kritik, og fødevareminister Mogens Jensen kæmpede for sit ministerliv.

Om morgenen 11. november skrev Magnus Heunicke ifølge den indleverede dagbog:

- Jeg tror Mogens J kan ryge på det her. Han havde ikke sin lov på plads.

Mogens Jensens ministerium gik i gang med at lave en redegørelse over forløbet. Den udkom en uge senere, og samme dag trak Mogens Jensen sig som minister.

Heunickes dagbog blev præsenteret tirsdag, efter at sundhedsministeren under sin første afhøring lod en bombe springe ved at have medbragt sine håndskrevne noter fra det afgørende møde i regeringstoppen, hvor beslutningen om aflivning af alle mink blev truffet.

Det var - og er stadig - det tætteste på et referat, som kommissionen har set fra det afgørende møde.

En række andre mødedeltagere har dog lagt afstand til Heunickes noter fra mødet, da de i deres øjne ikke er retvisende. Heunicke tog tirsdag også store forbehold for, hvor udtømmende noterne var.

Han holdt dog fast i, at rækkefølgen af indlæg ved mødet måtte stemme overens med hans noter.

Nogle indlæg kunne være blevet udeladt af noterne, men der var ikke rykket rundt på, hvad der var sagt i hvilken rækkefølge, forsikrede Heunicke.

Både finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) har i deres forklaring givet udtryk for, at de har svært ved at genkende, at de skulle have talt før Mogens Jensen på mødet, sådan som det er beskrevet i Heunickes noter.

/ritzau/