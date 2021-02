Heunicke ser frem til at dele ansvar for restriktioner

Om kort tid vil Folketinget blive langt mere inddraget i restriktioner. Det glæder sundhedsministeren sig til.

En ny epidemilov står for døren og forventes at træde i kraft 1. marts. Den vil betyde, at Folketinget i langt højere grad bliver inddraget og får medbestemmelse når det kommer til, hvilke restriktioner der er indført for at mindske smitten med covid-19.

Loven erstatter den hastelov, der blev vedtaget i starten af 2020 og som har givet regeringen betydelig magt til at indføre endog meget indgribende restriktioner via bekendtgørelser.

Skal man tro sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ser han frem til ikke at stå med ansvaret for beslutningerne alene.

- Jeg ser frem til det samarbejde med Folketinget. Det er jo også en mulighed for en regering til at dele lidt ud af ansvaret. Det er ikke et nemt ansvar at have.

- Så jeg ser frem til, at Folketingets kan have mulighed for at være med til at bære det ansvar. Og også en gang imellem være med til at tage de tunge beslutninger om for eksempel at lukke landet ned, siger Magnus Heunicke.

Mere konkret vil der med den nye lov være et epidemiudvalg i Folketinget, hvor ministre skal sikre sig, at der ikke er et folketingsflertal imod de restriktioner, de ønsker at indføre under en epidemi.

Hasteloven fra foråret blev blandt andet vedtaget for at give en regering mulighed for hurtigt og markant at reagere på udvikling i epidemien, der kan ændre sig fra dag til dag.

Magnus Heunicke fortæller, at den nye lov ikke bør mindske en regerings evne til at handle hurtigt.

- Vi har taget højde for, at det kan være relevant at skulle reagere hurtigt på opståede smitteudbrud. Også rigtigt hurtigt.

- Så det vil være muligt i særlige situationer at sætte ind med restriktioner først og så derefter "uden unødigt ophør", som det hedder i juraen, at fremlægge sagen for udvalget, der skal sige, om de er enige. Er de ikke det, så vil tiltagene bortfalde, siger Magnus Heunicke.

Ministeren fortæller yderligere, at der ikke umiddelbart er nogle af de muligheder for restriktioner, der ligger i hasteloven, som ikke også er i den nye lov. Og at der altså ikke vil falde restriktioner bort med lovens vedtagelse.

- Sådan en situation står vi ikke i. Der er ikke nogen restriktioner, som man ikke har sikret sig, der er hjemmel til, hvis det er relevant.

