Heunicke: Smitsom virusvariant kan medføre nye restriktioner

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil ikke afvise, at den mere smitsomme variant af coronavirus kan medføre nye eller forlængede restriktioner.

Det vil ifølge Heunicke afhænge af, hvordan en mere smitsom virusvariant udvikler sig.

Det siger han i et skriftligt svar til Ritzau.

Varianten B117 vurderes at have spredt sig til op mod 800 danskere.

- Jeg kan ikke afvise, at det vil blive nødvendigt med yderligere tiltag, eller at der vil blive behov for at forlænge de nuværende efter den 17. januar.

- Det afhænger fuldstændig af udviklingen af denne mere smitsomme virusvariant og sundhedsmyndighedernes vurdering af situationen, lyder det fra sundhedsministeren.

Meldingen kommer, efter at Statens Serum Institut (SSI) lørdag har offentliggjort en ny risikovurdering.

Her fremgår det, at der de seneste uger er registreret et stigende antal tilfælde af B117. Virusvarianten menes at have sin oprindelse i Storbritannien.

Hvis spredningen "som forventet" fortsætter, er det ifølge SSI usikkert, om de nuværende restriktioner er nok til at holde epidemien under kontrol.

Spredningen vil betyde, "at vi skal styrke vore smitteforebyggende tiltag eller fastholde dem i længere tid for at holde epidemien under kontrol".

Magnus Heunicke understreger, at myndighederne "følger udviklingen af den britiske virusvariant i Danmark meget nøje".

- Vores eksperter arbejder på at få opsat test, der kan bruges til at screene for, om man kan være smittet med blandt andet denne variant, og hermed hurtigere kan fange smitte med den britiske virusvariant, siger han i det skriftlige svar.

Eksperter i Statens Serum Institut arbejder desuden på at lave en model for, hvilke konsekvenser spredningen af den nye variant kan få for smittetal og belastningen af sundhedsvæsenet, oplyser han.

Indsatsgruppen, som sundhedsmyndighederne sidder med i, har lørdag holdt møde for at vurdere situationen med den britiske virusvariant.

De vil mødes igen for at drøfte situationen søndag, oplyser sundhedsministeren.

/ritzau/