Heunicke: Ti patienter er kommet til Danmark efter krig i Ukraine

Der er indtil videre kommet ti patienter til Danmark fra enten Ukraine eller berørte nabolande, som har haft brug for behandling.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en kommentar på Twitter.

Han bliver af politisk kommentator Jarl Cordua spurgt, om ikke Danmark ligesom Litauen kan hjælpe med behandling af sårede ukrainske soldater.

Cordua henviser til et tweet fra mediet The Kyiv Independent. Her lyder det, at Litauens forsvarsminister tirsdag sagde, at landet i de kommende uger vil modtage ukrainske soldater til "rehabilitering".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jo, bestemt, lyder svaret fra Heunicke.

- Danmark har tilkendegivet at kunne modtage op mod 200 personer fra Ukraine eller berørte nabolande, som har brug for sygehusbehandling - det gælder både soldater og civile. Indtil videre har vi modtaget ti patienter, skriver han videre.

Det fremgår ikke, hvordan fordelingen af soldater og civile er blandt de ti patienter. Det står heller ikke klart, om de alle er fra Ukraine eller fra nabolande.

I begyndelsen af maj skrev Lægeforeningens medlemsblad Ugeskriftet.dk, at blot "en håndfuld patienter" reelt var kommet til Danmark på det tidspunkt for at blive behandlet.

Krigsskadede udgjorde kun "nogle få heraf", lød det.

/ritzau/